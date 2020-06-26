Eczacılar Odası’ndan Emniyet Müdürü Gülser’e ziyaret
Çorum Eczacı Odası Yönetim Başkanı Ecz E. Şefkat Güler beraberine Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Doğuhan Koçak ile birlikte Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i makamında ziyaret etti.
Güncel 26.06.2020, 18:56
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Ziyarette, Çorum Eczacı Odası Yönetimi Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e Çorum’da gündüz ve gece nöbetlerinde görev yapan eczanelere güvenlik açısından gösterilen hassasiyet nedeniyle teşekkür edildi. (Haber Merkezi)
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