Eczacılar hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

Tüm yurtta faaliyet gösteren eczacılar, 13 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'da saygı duruşunda bulundular.

Bu kapsamda Sungurlu’da da faaliyet gösteren eczacılar ve çalışanları aynı anda bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, hayatını kaybeden meslektaşlarını andılar.

Türk Eczacılar Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Sungurlu İlçe Temsilcisi Eczacı Bekir Sami Ünsal, “Meslektaşlarımızın anısına 13 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’da tüm eczanelerimiz de çalışanlarımızla birlikte saygı duruşunda bulunduk” dedi.

Ünsal, “Tüm dünyada insan hayatını ciddi derecede tehdit edecek boyutlara ulaşmış olan korona virüsü ile mücadele de eczaneler, 1. basamaktaki sağlık hizmeti veren kuruluşlardandır. Eczacılar olarak korona virüsü kaparak hayatlarını kaybetmiş olan meslektaşlarımız için her eczanede 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Korona virüsü mücadelesinde virüs kaparak hayatlarını kaybetmiş olan meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)