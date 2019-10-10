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“Eczacılar, aylık 200 bine yakın reçeteyi karşılıyor”

Çorum Eczacı Odası Yeni Yönetim Kurulu üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurum Müdürü Ömer Tök ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Evrim Aşkın 'ı ziyaret etti.

“Eczacılar, aylık 200 bine yakın reçeteyi karşılıyor”

Çorum Eczacı Odası Yeni Yönetim Kurulu üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurum Müdürü Ömer Tök ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Evrim Aşkın 'ı ziyaret etti.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:50
“Eczacılar, aylık 200 bine yakın reçeteyi karşılıyor”

Ziyaret hakkında bilgi veren Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz Şefkat Güler, Sosyal Güvenlik Kurumunun, Çorum halkı ve eczacılar için büyük önemi bulunduğunu ifade etti.

Çorum’da aylık yaklaşık 200 bin reçete potansiyelinin eczaneler tarafından karşılandığı göz önünde bulundurulduğunda reçete karşılanırken yaşanan sorunlar hızlı ve güvenilir olarak çözüm için Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünün güçlü bir kadro ile çalışması gerekliliği konusunda ortak düşüncede buluşulduğunu anlatan Güler, Türkiye genelinde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinin hali hazırda kapanmadan çalıştığı gibi Çorum’daki Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nün de çalışması gerektiğini belirtti.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz Şefkat Güler, ziyarette eczacı kadrolarının tamamlanması için Çorum Eczacı Odası’nın üzerine düşen görevi tüm gayretiyle göstereceğini de belirttiklerini ifade etti.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Güler, “2 yıllık Çorum Eczacı Odası çalışma programının 1. önceliği Sosyal Güvenlik Kurumuna eczacı atama çalışmaları olacaktır. Sağlık hizmetinin kalitesi hızlı üretken güvenli bilgi akışıyla artar vatandaşımızın sağlık alanındaki mağduriyeti bu şekilde giderilir” dedi.

(Haber Merkezi)

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