Eczacılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hem çaldı hem söyledi

Çorumlu Eczacı Elif Özge Maz’ın da içinde bulunduğu Eczacı-Müzik Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İzmir Marşı'nı çalıp söylediler.

Türkiye’nin dört bir yanından eczacılarla oluşturdukları bir müzik grubu olduklarını söyleyen Eczacı Elif Özge Maz, “Müziğin birleştirici rolüyle eczacıların medyatik, gülen, güldüren, farkındalık oluşturan yüzü olarak Cumhuriyet bayramımız için oluşturduğumuz İzmir Marşı klibimizi herkese armağan ediyoruz” dedi.



Eczacı olan ama aynı zamanda sahnede müzik de yapan eczacıların, pandemi döneminde sahnelerin de kapanmasıyla üretime devam etmek istemelerinin sonucunda 2020'nin Aralık ayında kurulan Eczacı - Müzik Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İzmir Marşı'nı çalıp söylediler. Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayi Milliye Destanı isimli eserinin bir bölümünü de kliplerinde seslendiren Eczacı - Müzik Grubu; İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Tunceli, Van, Kars, Adana, Ordu, Sinop, Karabük, Konya, Çorum, Bursa, Kastamonu, Mersin gibi illerde 40'a yakın eczacı müzisyenden oluşuyor.



