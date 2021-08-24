Eczacı Soner Kızıltepe, Dr. Gizem Özüdoğru ile hayatını birleştiriyor
Soner Eczanesi sahibi Ecz. Soner Kızıltepe, Göğüs Hastalıkları Hastanesi doktorlarından Gizem Özüdoğru ile hayatını birleştiriyor.
Güncel 24.08.2021, 21:30
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Soner Eczanesi sahibi Ecz. Soner Kızıltepe, Göğüs Hastalıkları Hastanesi doktorlarından Gizem Özüdoğru ile hayatını birleştiriyor.
Seyhan-Hasan Kızıltepe çiftinin oğulları Soner ile Songül-Kemal Özüdoğru çiftinin kızları Gizem’in düğün töreni, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.
Gelin alma ise yine aynı gün sat 12.00’de Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesi No 56/6 (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı yukarısı) adresinde gerçekleşecek.
ÇORUM HABER, Özüdoğru-Kızıltepe ailelerini kutlar, Gizem-Soner çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
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