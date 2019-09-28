Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı

Geçtiğimiz haftasonu Çorum Eczacı Odası’nda düzenlenen 9. dönem seçimli olağan genel kurulda başkanlık görevine yeniden seçilen Şefkat Güler, dün Yönetim Kurulu üyeleri Ecz. Olcay Çorumlu, Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Ecz. Bilge Demir Uygul ve Ecz Doğuhan Koçak ile birlikte Merkez İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

Daha sonra ise Çorum Eczacı Odası’na giden Şefkat Güler ve beraberindeki heyet Kongre Divan Başkanı Ecz.Mustafa Boyvat’tan yönetimi devraldı.

İlk toplantısını yaparak Yönetim Kurulu ve kurullarda görev yapanların dağılımının da yapıldığı toplantıda eski başkanlardan Ecz. Süleyman Koca’ya odaya sunduğu hizmetler için teşekkür edilerek hediye takdim edildi.

(Volkan SINAYUÇ)