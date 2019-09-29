Eczacı Seda & Serkan çifti dünyaevine girdi

Çorum Eczacı Odası eski Başkanı Sönmez Eczanesi sahibi Sönmez Çalışkan’ın yiğeni, Çorum Belediyesi çalışanlarından Serdar ve Halime Çalışkan çiftinin çocukları olan Bahabey Caddesi üzerindeki Serkan Eczanesi’nin sahibi Serkan Çalışkan ile Eğitim-İş Sendikası eski Şube Başkanı emekli öğretmen Duran İrdeli ile Satı İrdeli’nin kızları olan Bahar Caddesi üzerindeki Seda Eczanesi sahibi Eczacı Seda İrdeli düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Genç çiftin 27 Eylül 2019 Cuma günü bayrak kaldırma ile başlayan, aynı gün Ata Caddesi üzerindeki evlerinde yemek verilmesi ve aynı akşam kına gecesi ile devam eden düğün törenleri ise 28 Eylül 2019 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle son buldu.

Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz’ın kıydığı nikahta Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de çifte Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve içerisinde fincan takımı bulunan bir hediye takdim etti. Çorum’un tanınmış sanatçılarından Nergis Ay ve ekibinin gece boyu davetlilere birbirinden neşeli ve eğlenceli parçaları seslendirdiği düğünde yüzlerce konuk çiftin mutluluğuna ortak oldu.

(Volkan SINAYUÇ)