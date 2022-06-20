Eczacı Önder Dere’ye 25. yıl onur belgesi

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Sungurlu İlçe temsilcisi Bekir Sami Ünsal, “Önder Dere arkadaşımızın, meslekte 25.Yılını doldurmuş olması münasebetiyle, Eczacı Odamız tarafından şık bir jest olarak, plaket ve beraberinde ilçe eczacıları olarak meslektaşımız için ayrıca hazırlatmış olduğumuz bir diğer plaketi, değerli arkadaşımıza takdim ettik. Kendisine mesleğinde başarılarının devamı ile birlikte, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz” dedi.



(Haber Merkezi)

