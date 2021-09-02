Eczacı Odası’ndan ziyaret

Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ile birlikte beraberindeki Genel Sekreter Olcay Çorumlu, Sayman Arif Sami Bozdoğan ile Yönetim Kurulu Üyesi Bilgi Demir Uysal, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’a makamında iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyarette koronavirüs pandemisi döneminde eczanelerin maske, dezenfektan satışları gibi konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

(Aliye ÖNCEL)

