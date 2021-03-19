Eczacı Odası’ndan Tıp Bayramı ziyaretleri

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası vesilesiyle, Çorum Özel Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum Özel Elitpark Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ömer Akkaş ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak'ı makamlarında ziyaret ederek, Çorum’da görev yapan tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Oda Başkanı Güler’e ziyaretlerinde Genel Sekreter Olcay Çorumlu ve Sayman Arif Sami Bozdoğan eşlik etti.

(Haber Merkezi)

