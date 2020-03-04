Eczacı Odası’ndan SMMMO’ya “muhasebeciler haftası” ziyareti

Eczacı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler, Genel Sekreter Olcay Çorumlu, Sayman Arif Sami Bozdoğan ve Doğuhan Koçak’tan oluşan heyet, Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alican Doğan, Zehra Demir, Türkay Yücel ve Bektaş Demir ile görüştü.

Ziyaret sırasında, e-fatura ve e-arşiv konuları hakkında eczacıların sorumlu oldukları konular üzerinde değerlendirmelerde bulunularak, serbest eczane sahibi 159 eczacının mali müşavirleri ile olan ilişkilerine değinildi. (Haber Merkezi)