Eczacı Odası’ndan Selçuk Ecza Deposu’na ziyaret

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler, 63 yıllık köklü bir kuruluş olan Selçuk Ecza Deposu’nun yeni yerine taşınması nedeniyle Çorum Bölge Müdürü Adem Kütük ve aynı zamanda Eczacı Odası üyesi olan Depo Mesul Müdürü Ecz. Tuncer Anaklı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Selçuk Ecza Deposunun “İyi Dağıtım Metodu” ilkelerine göre hareket ederek gelişen teknolojiye göre siparişlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirdiği belirtilirken, ecza depoculuğu için geliştirilmiş son bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı ve otomasyona önem verildiğini dile getirildi.

Selçuk Ecza Deposu ziyaretinde Oda Başkanı Şefkat Güler’e Genel Sekreter Olcay Çorumlu ve Sayman Arif Sami Bozdoğan da eşlik etti. (Haber Merkezi)