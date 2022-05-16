Eczacı Odası’ndan protokol ziyaretleri 

Çorum’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli programlarla kutlanmaya başlanan Eczacılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Emine Şefkat Güler ve yönetimi ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Eczacıları makamında ağırlayan Vali Çiftçi odanın çalışmaları hakkında bilgi aldığı nazik ziyaret için teşekkür etti.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Emine Şefkat Güler ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Başkan Aşgın, “Nazik ziyaretleri nedeniyle “önce insan” diyerek sonsuz sabır, özveri, merhamet ve sevgi ile mesleğini yapan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

