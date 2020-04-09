Eczacı Odası’ndan Polis Haftası kutlaması

Güler, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren canını seve seve feda eden, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıl dönümünde 7/24 görev yapan tüm polis teşkilatını kutluyor, ülkemizin yaşadığı kovid-19 pandemisinde de tüm halka verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyor, ayrıca görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi de rahmet ve şükranla anıyoruz.” (Haber Merkezi)