Eczacı Odası’ndan Kemal Uzun’a plaket

1985’te Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1990 yılında Çorum merkezde Milönü Eczanesi’ni açan Kemal Uzun, 32 yıllık meslek hayatı boyunca Çorum Eczacı Odası’nın temsilcilikten kuruluşuna kadar Oda yönetim ve kurullarında görev alarak başarılı çalışmalarda bulunmuştu.

Uzun’a mesleğini genç meslektaşlarına devretmesinden dolayı Oda Başkanı Şefkat Güler, Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ali İskender Türkmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Ertürk tarafından tüm eczacılar adına teşekkür edilirken, kendisine plaket ve hediye takdiminde bulunuldu. (Haber Merkezi)

