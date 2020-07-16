Eczacı Odası’ndan Baro ziyareti

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’dan Barolar ve Avukatlık Kanunu ile ilgili yapılan değişiklikler hakkında bilgi alınan ziyarette Eczacı Odası Başkanı Güler’e Oda Genel Sekreteri Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Ecz. Bilge Demir Uysal ve Ecz. Doğuhan Koçak eşlik etti. (Haber Merkezi)