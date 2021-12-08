Eczacı Odası’ndan Ankara SGK ziyareti

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler ve beraberindeki heyet, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü olarak atanan Doç. Dr. Gökhan Tuna Öztürk'e görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün çalışmaları görüşülürken, Çorum halkı ve eczacılar için yerinde sağlık hizmeti almanın önemine değinildi. (Haber Merkezi)

