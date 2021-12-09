Eczacı Odası’ndan AK Parti’ye ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Eczacı Odası Başkanı Emine Şefkat Güler ve beraberindeki heyeti ağırlayarak bir süre görüştü.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Emine Şefkat Güler ve beraberindeki Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ecz. Ali İskender Türkmen, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Bilge Demir Uysal, Oda Büyük Kongre Delegeleri Ecz. Süleyman Koca, Ecz. Mustafa Göbelek ve Ecz. Olcay Çorumlu önceki gün AK Parti İl Başkanlığı’na bir nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile görüşen heyet eczacılık mesleğinin güncel sorunlarına değinerek Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün sorunlarını görüştü.

İl Başkanı Ahlatcı, Güler ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

