Eczacı Odası’ndan 8 Mart etkinliği

Kadın eczacıların katılımıyla Dalgıçlar Otel’de düzenlenen programda bir açış konuşması yapan Oda Başkanı Şefkat Güler, topluma örnek gösterilen bir mesleğin temsilcileri olduklarını belirterek, “İlkokul çağlarından başlayan eğitim öğretim bilinciyle ortaöğretim sınavlarında ilk 1000'lere, 2000'lere girerek büyük başarılara imza atmış kadınlarsınız. Bu başarılı öğrenim hayatından sonra hepimiz eczanelerimizde olsun, çalıştığımız kurumlarda olsun toplumumuzun sağlık bilincini oluşturmak adına büyük bir misyonu üstlendik” dedi.

Güler’in konuşmasının ardından meslekte 50’nci yılına giren Ecz. Gülay Tokatlıoğlu’na bir plaket takdimi yapıldı.

Program, Uzman Psikolog Melek Altun Dinç’in “bireysel motivasyon” konulu konferansıyla devam etti.

(Taner ŞİMŞEK)