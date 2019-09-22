Eczacı Odası’nda yeniden Şefkat Güler dönemi

Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan’ın yeniden aday olmadığı Genel Kurul’da tek liste halinde yapılan seçimde Kurucu Başkan Ecz. Şefkat Güler, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Divan teşekkülünün oluşturulması ile başlayan toplantıda; divan başkanlığına Ecz. Mustafa Boyat getirilirken, başkan yardımcılığına Ecz. Yasemin Cilaz Bolat, kâtip üyeliğe ise Ecz. M. Özhan Arslan ve Ecz. Ş. Yasin Terzi seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Ardından tahmini bütçe ve çalışma programları görüşülüp kabul edildi.

Törende meslektaşlarına hitaben bir konuşma yapan Ecz. Sönmez Çalışkan, “Geçmişinden itibaren, eczacı paydasında birleşerek, meslek siyaseti dışında hiçbir siyaseti odamıza sokmadan, ötekileştirmeden, ayrışıp-parçalanmadan, deontoloji sınırlarını aşmayan, kimseyi kırmadan-incitmeden, tüm meslektaşlarımızın ve kamunun menfaatlerini koruyarak, ben değil biz diyerek odamızın başarılarını artırmaya çalıştık” dedi.

Oda Başkanlığı’na tekrar seçilen Şefkat Güler ise “Önümüzdeki dönemde tekrar siz meslektaşlarıma hizmet vermek üzere şahsım ve listemdeki değerli meslektaşlarımla, Çorum Eczacı Odamızı en iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Çorum'da vatandaşların ve eczacıların karşı karşıya kaldıkları sorunlara yerinde ve zamanında çözüm üreteceklerini kaydeden Güler, “Üyelerimizin Eczacı Odamızın yönetimine diğer kurullarına haklarının korunması yönünde tam bir güven içinde olmalarını sağlayacağız. Şeffaf, paylaşımcı olarak tüm bilgilerimizi meslektaşlarımıza sunacağız. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda basında yer alarak vatandaşlarımıza doğru bilgilerle açıklamalar yapacağız. Eczacılarımızın zor günlerinde maddî ve manevî olarak yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Eczacı Odası Başkanlığı için oy verme işlemi ise Pazar günü yapıldı. Tek liste halinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da Oda Başkanlığı’na Ecz. Şefkat Güler; oda yönetim kuruluna ise Ecz. Olcay Çorumlu, Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Ecz. Bilge Demir Uysal, Ecz. Doğuhan Koçak seçildi. Denetleme Kurulu’nda Ecz. Yılmaz Danacı, Ecz. Feyzullah Yıldırım, Ecz. Refka Kadiroğlu; Haysiyet Divanı’nda Ecz. İbrahim Etem Baykal, Ecz. Bekir Sami Ünsal, Ecz. H. Gülay Tokatlıoğlu, Ecz. Mine Başaranhıncal, Ecz. Emrah Bilginer yer aldı.

Büyük kongre delegeleri ise Ecz. Şefkat Güler, Ecz. Süleyman Koca, Ecz. Mustafa Göbelek, Ecz. Meral Öztürk ve Ecz. Evren Dinler’den oluştu

(Ömür SOYTEMİZ)