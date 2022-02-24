Eczacı Odası’na ziyaret

Ziyarete İl Defterdarı Durak Sercan ile birlikte Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Gelir Müdürü Selami Erkoç, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Fatih Ersan ve Gelir Uzmanı Tuba Şenöz katıldı.

Eczacı Odası Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu üyeleri Bilge Demir Uysal ve Seçil Ertürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette Oda Başkanı Şefkat Güler, eczacıların toplumsal vergi bilincini yüksek seviyede taşıyan mükellefler olduğunu söyledi.

Vergi Haftası’nın toplumun tüm kesimlerinde vergi bilinci oluşturmasında katkı sağlamasını dileyen Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. (Haber Merkezi)

