Eczacı Odası’na teşekkür ziyareti

Ziyarette Sobacı’ya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arif Pilgir ve Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi Şube Müdürü Onur Yıldırım eşlik etti.

Sağlık Müdürü Sobacı, hizmet veren tüm eczacılara, kovid-19 pandemisi süresince göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler’e çiçek ve “Teşekkür Belgesi” takdim etti. (Haber Merkezi)