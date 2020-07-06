Eczacı Odası’na teşekkür ziyareti
Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, kovid-19 pandemisi süresince kentte sağlık hizmet sunumunun gerçekleştirilmesinde vermiş oldukları önemli katkılardan dolayı Çorum Eczacı Odası Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.
Güncel 06.07.2020, 19:51
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Ziyarette Sobacı’ya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arif Pilgir ve Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi Şube Müdürü Onur Yıldırım eşlik etti.
Sağlık Müdürü Sobacı, hizmet veren tüm eczacılara, kovid-19 pandemisi süresince göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler’e çiçek ve “Teşekkür Belgesi” takdim etti. (Haber Merkezi)
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