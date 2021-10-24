Eczacı Odası’na meslektaş ziyareti

Türk Eczacıları Birliği 42. Dönem Merkez Heyeti Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Merkez Heyeti Üyesi, önceki dönem Edirne Oda Başkanı Ecz. Cenk Kes, Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, Samsun Eczacı Odası Çarşamba İlçe Temsilcisi Ecz. Ömer Bir, Samsun Eczacı Odası üyesi Ecz. Hüsnü Kılıçarslan, Denizli Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Mustafa Sağlam, önceki dönem Denizli Oda Başkanı, Büyük Kongre Delegesi Ecz. Osman Özdemir, Amasya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Serkan Zobu ve Genel Sekreteri Ecz. Ahmet Fatih Coşar, Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret ettiler.

Erman Üney, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler ve yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerini kutlarken, 11-14 Kasım 2021 tarihlerignde Ankara’da yapılacak 43. Olağan Büyük Kongre ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. (Haber Merkezi)

