“Eczacı borcu borçla kapatır duruma geldi”

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Çabuk, pandemi sürecinde tüm sağlık sektörü gibi eczacıların da büyük özveri gösterdiklerini belirterek, ilaç fiyat kararnamesinin 13 yıldan beri değiştirilmeyişini eleştirdi.

Eczacıların, kira, elektrik, doğalgaz, personel, sosyal güvenlik primi gibi rutin ödemelerini karşılamakta bile güçlük çektiklerini ifade eden Elvan Can Çabuk, “Eczacılarımız, bankalara borçlandıklarını, yani borcu borçla kapattıklarını söylüyorlar. Ayrıca, ilaçlara gelen zammı, halkımız eczacılardan biliyor. İktidar artık eczacılarımızın sesine kulak vermelidir” değerlendirmesini yaptı. (Haber Merkezi)

