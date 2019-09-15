Ecz. Çalışkan aday olmuyor

45.Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz.Sönmez Çalışkan, Oda’nın hafta sonu yapılacak seçimli kongresinde aday olmayacağını açıklarken, eczacılığın kamu nazarındaki saygınlığını daha da artırmak için, mesleki sorunların çözümü noktasında gerekli tüm girişimlere bundan sonra da şahsen ve kurumsal olarak devam edeceğini , bilgi ve tecrübeleri ile her zaman ruhen ve fiziken Odasının yanında olacağını söyledi.

Amaçlarının sadece halk sağlığına katkı ve mesleğe hizmet etmek olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Bu kararımı 5-6 ay önce alıp – paylaştığımda, tüm paydaş kurumlar yöneticilerinin, kararımdan vazgeçmemi istemelerinden gurur duydum. Demek ki Kamu nezdinde gerçekten sevilmiş ve sayılmışız.” ifadesini kullandı.

Türk Eczacıları Birliği’nin kanunlarla kurulmuş ,Kamu Yararına faaliyet gösteren bir Meslek Kuruluşu olduğunu , Odasının da Türkiye’de bulunan 54 Eczacı Odasından biri olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan 45.Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz.Sönmez Çalışkan; Kamu yararı ve hasta sağlığını önceleyerek , Kamunun paydaşı olarak üstlerine düşeni tüm içtenlikle yaptıkları için ,Kamu nazarında hak ettikleri itibarı hep gördüklerini dile getirdi.

Yeri geldiğinde: Türkiye’de 28 tane olan ve geçtiğimiz Kasım Ayında 4 ildeki merkezin kapatılması ile başlayan ,sonrasında da Tüm Türkiye’de 3 Merkezin kalmasının planlanması üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüzün kapatılmaması noktasında top yekün seferber olduklarını, tüm siyasi ve bürokratların kapılarını aşındırdıklarını dile getiren Çalışkan, bu durumda önemli rahatsızlıklarda hastalarımızın tıbbi cihaz almak için Ankara’ya gitmek zorunda kalacaklarını kısacası mağduriyetlerini hissederek devreye girdiklerini belirtti.Örneğin Oksijen konsantratörü gibi İadeli tıbbi malzemelere rapor çıktığında ;hasta önce SGK’ya gidip vefat eden hastadan kuruma iade edilmiş cihaz varsa ,önce ona müracaat etmeli ,kurumun deposunda yoksa yoktur kaşesi basılıp, dışarıdan tıbbi cihaz ve malzemeyi tedarik yoluna gidiliyor.Bu kararı engellenmesi ve Merkezimizin hizmetine devam etmesi ile ,hastalarımız derin bir nefes almış oldu dedi.

Yeri geldiğinde: Sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık için Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak,ilköğretim öğrencilerini kapsayan Akılcı İlaç Projesi ile hasta sağlığı ve kamu tasarrufu vurgulanmıştır.Biz bunu hayata geçirdikten sonra Sağlık Bakanlığı’da yıllar sonra Akılcı İlaç Projesini Milli Politikası haline getirmiştir.Benzer şekilde; eşdeğer ilacın yanlış ilaç olmadığının altını çizmek için,İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile Türkiye’de bir ilk olarak ortak basın açıklaması yapılmış ,ilimizin her noktasındaki billboardlara görseller asılmış,Çorum’umuzun gururu AVM’mizin tüm billboardlarına dahası AHLPARK’ın dış cephesindeki devasa digital ekranda EŞDEĞER İLAÇ ( MUADİL İLAÇ) YANLIŞ İLAÇ DEĞİLDİR temalı afişimiz sergilenmiş ve bu durum tüm Eczacı Odalarımızda hayranlık uyandırmıştır. Devlet politikamızda da yer alan ve hukuken savunulan eşdeğer ilacın desteklenmesi ile; milli servetin dışarı çıkmaması ve kamu tasarrufu noktasında, hasta bilincinin artırılması hususunda katkı sağlanmıştır.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak her zaman Kamu’nun destek olduğu Eczacı Odası’nın;uzun yıllar Eczanesi olmayan yerleşim merkezlerine mobil hizmet sunduğunu,Huzurevi,Engelsiz Yaşam ve Sevgi Evleri sakinleri,Cezaevindeki mahkumlar-Askeri Birliklerdeki Er/Erbaşlar gibi dışarı çıkması kısıtlı olan hasta guruplarına ,diyaliz hastalarına kendi taşıt ve personelleri ile yerinde hizmet götürdüklerini ifade eden Oda Başkanı ÇALIŞKAN,her zaman hasta sağlığını ön planda tuttuklarını ve Kamunun zararına da izin vermediklerini sözlerine ekledi.Mayıs 2019 ‘da yayınlanan Sağlık Bakanlığı’nın Genelgesi ile Eczanelerin Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olarak ifade edilmesi ile hakkedilen itibarın daha da arttığını söyleyen Oda Başkanı, her fırsatta sağlıktaki şiddeti kınayıp,karşısında olduklarını ve gerekli beyanlarda bulunduklarını hatırlatarak bir Doktor,bir Eczacı kolay yetişmiyor,Türkiye’nin dört bir yanında fedakarca hizmet eden sağlık personeline haksız ve hadsiz davranışlarını,insanların şifa ararken bindikleri dalı kesmelerini anlamadığını ifade etti.

Yeri geldiğinde ; Sağlıkta cazibe merkezi olmak isterken,tersine İkinci Basamak Sağlık Kuruluşunun eksikliği sebebi ile hastaların mağduriyet yaşadıklarını görüp ,biran evvel giderilmesinin şart olduğunu savunduklarını,yiyecek ekmek parası olmayan hastanın tedavisine ulaşmak için 40-45 TL taksi parasını vermesinin zor olduğunu,trafik sorunu sebebi ile yaşanan hayati tehlikeleri,sabah erken saatte hekimlerin sırasının dolması ile günlerce muayene bekleyen hastaların mağduriyetini ,doktorların yoğun ve ağır şartlara dayanamayıp tayin olduklarını böylece sıkıntıların katlanarak arttığını,atıl halde bulunan , zemini ve binası sağlam fakat ne hikmetse mevzuata göre çürük atfedilen Eski Devlet Hastanesi’nin faaliyete geçirilmesinin elzem olduğunu,sosyal sorumluluk adına siyasi ve bürokratlara bu durumun aciliyetini ilettiklerini , çözüme kadar da takipçisi olacaklarını belirtti.

Basına her konuda demeç veren bir konumda olmak istemedikleri için ; bazen sessiz kalmalarının haksızlıklara göz yumdukları anlamına gelmediğini, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder ATATÜRK’e dil uzatmanın Milli Değerlere ve Onurlu Geçmişimize dil uzatmak sayıldığını,kimsenin de haddi olamayacağını belirten ÇALIŞKAN, kadın cinayetlerine ,çocuk istismarlarına herkesin karşı duruşunun insanı bir gereksinim olduğunu da ekledi.Ayrıca Çorum Sevdalısı Sayın Ahmet AHLATÇI’nın memleketine yaptığı yatırımların da takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Oda Başkanı, keşke Volkswagen fabrikası Çorum’a yapılacak olsaydı da istihdama ve ekonomimize katma değer sağlasaydı.

Kısacası Eczacı Odası; şehrin dinamiklerini analiz eden yani halkın nabzını tutan ve sorunların çözümü için paydaşı olduğu Kamu’ya; ellerinden geldiğince,dilleri döndüğünce ileten ve çoğu zaman haklı talepleri olumlu karşılık bulan,güçlü,itibarlı bir meslek örgütüdür.Bu gücü de örgütünün arkasında tek yumruk birleşen üyelerinden ve meslek siyaseti dışında hiçbir siyaset gütmemesinden alır diyen Ecz.Sönmez ÇALIŞKAN,yıllardır sürdürdüğümüz onurlu mücadelelerimizde bizlere sınırsız destek olan tüm siyasetçilere,bürokratlara ve sivil toplum kuruluşlarına ve yol arkadaşlarına teşekkür etme gereği duyduğunu ifade etti.

Bu sebeple; 10 yılı aşkın bir süredir Eczacı Odamdaki hizmetlerimizde bize hak ettiğimiz saygınlığımızı hissettiren başta Sayın Mustafa ÇİFTÇİ nezdinde tüm Valilerimize, meslektaşımız Ecz.Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT ve Sayın Ahmet Sami CEYLAN nezdinde tüm Milletvekillerimize,Sayın AK Parti İl Başkanı Av.Yusuf AHLATÇI’ya ,Sayın Durak SERCAN nezdinde tüm Defterdarlarımıza,Sayın Opr.Dr. Ömer SOBACI nezdinde tüm Sağlık Müdürlerimize, Sayın Ömer TÖK nezdinde tüm SGK Müdürlerimize, Sayın Prof.Dr. Mesut SEZİKLİ nezdinde tüm Başhekimlerimize,isimlerini burada sıralayamadığım tüm bürokratlara,sivil toplum kuruluşu yöneticilerine kısacası dirsek temasımızın olduğu tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Bir teşekkürde Eşdeğer ilaç noktasında AVM’sinin billboardlarını bizlere ücretsiz sunan Ahmet AHLATÇI ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları değerli oğullarına, her zaman yanımızda olan ve Çorum’un gerçek sorunlarını gündeme alan Sayın Mehmet Yolyapar’ın nezdinde Çorum Haber’e, Ayrıca ;aldığım her kürsü konuşmamda meslektaşlarımın yıllardır yaşadığı kronik sorunlarını dile getirdiğimde bana kulak verip, ilgili Bakanlıklara iletip çözüm üreten Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetine Başkanımız Ecz. Erdoğan ÇOLAK nezdinde teşekkürü borç bilirim.Ve tabi ki görev yaptığım ve kendilerinden çok şey öğrendiğim Başkanlarım Sayın Ecz. E. Şefkat GÜLER ile Sayın Ecz.Süleyman KOCA’ya,özellikle Başkanlık Dönemlerimde yanımda olan arkadaşlarım başta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu arkadaşlarıma,Odamın tüm Kurul ve Komisyonlarında görev alan Meslektaşlarıma,fedakar Oda Personellerime,tüm meslektaşlarıma dahası bu kutsal görevimizde kendilerini ihmal etmeme rağmen hep destek olan Eşim,Kızlarım ,Tüm Ailem ,Dostlarıma ve emektar Eczane çalışanlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Bu teşekkürün sebebi ise; gelecek hafta sonu yapılacak Oda’mın Olağan Seçimli Kongresi’nde aday olmayışım.Bu kararımı 5-6 ay önce alıp - paylaştığımda tüm paydaş kurumların yöneticileri, kararımdan vazgeçmemi istediklerinde gurur duydum.Demek ki Kamu nezdinde gerçekten sevilmiş ve sayılmışız . Bizim Odamızda koltuk yarışı değil hizmet sevdası,rekabet değil dayanışma gelenek olmuştur.İş ,Oda faaliyetleri ve özel hayatımın yoğunluğundan dolayı atlayıp,paylaşmakta geç kaldığım bu kararımı kamuoyuna arz ederim diyen Oda Başkanı,

Bu vesile ile ; Eczacılığın Kamu nazarındaki saygınlığını daha da artırmak için, mesleki sorunların çözümü noktasında gerekli tüm girişimlere bundan sonra da şahsen ve kurumsal olarak devam edeceğini , bilgi ve tecrübeleri ile her zaman ruhen ve fiziken Odasının yanında olacağını ifade eden ÇALIŞKAN ,amaçlarının sadece halk sağlığına katkı ve mesleğe hizmet etmek olduğunu belirtip;yeni oluşacak Yönetimin mesleklerine hayırlı olmasını ve başarılar dilediğini, Çorum halkına da Sağlık , Esenlik temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.