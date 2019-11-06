“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”

Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in vefatının yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tüfekçi, “Bülent Ecevit’e vatandaşlarımız, siyasetçilerimiz, devlet adamları, bilim adamları pek çok unvan verdi. Ama ona en çok yakışanı; Halkçı Ecevit’ti. Bütün siyasal yaşamını bu ülkenin iyiliğine, insanlarının refah içinde yaşamasına verdi” ifadesini kullandı.

Bülent Ecevit’in halktan yana tavrı, dik duruşu, dürüstlüğü, ileri görüşlülüğü ile ön plana çıktığını vurgulayan CHP İl Başkanı Tüfekçi, “Ecevit, devletin, milletin bir kuruşuna dahi göz dikmemiş, kişisel menfaatlerini hiçbir zaman öne çıkarmamış, devlet imkanlarını çar-çur etmemiş bir kişiliğe sahipti. Ceketiyle geldi, ceketiyle gitti” şeklinde konuştu.

Tüfekçi sözlerine şöyle devam etti; “Bülent Ecevit’e vatandaşlarımız, siyasetçilerimiz, devlet adamları, bilim adamları pek çok unvan verdiler. Ama ona en çok yakışanı ’Halkçı Ecevit’ti. Siyasal yaşamında zaman zaman inişleri çıkışları oldu. Ama hiçbir zaman yılmadı. Tek bir ideali vardı; Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sini çağdaş uygarlık ile birleştirmek. Bütün siyasal yaşamını bu ülkenin iyiliğine, insanlarının refah içinde yaşamasına verdi. Mücadelesini hep bu noktaya odakladı. Türkiye’nin çıkarlarını korudu. Uluslararası arenada zaman zaman kendisine yöneltilen hiç bir eleştiriye, baskıya boyun eğmedi”

CHP İl Başkanı Tüfekçi, Bülent Ecevit’in siyasal yaşamında zaman zaman iniş-çıkışları olduğunu ifade ederken, “Ama hiçbir zaman yılmadı. Onun idealleri vardı. Düşünceleri gelecek öngörüsü vardı. Ve bunları gerçekleştirmek için olağanüstü bir çaba harcadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eski genel başkanımızı rahmet ve minnet ile anıyoruz. Onun düşünceleri elbette ki yolumuz aydınlatıyor. Bundan sonra da aydınlatmaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsın” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)