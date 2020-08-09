Eceviş oğlunu evlendirdi

Genç çiftin nikahlarını Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz kıyarken, çiftin şahitliklerini ise AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye eski Başkanı Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yaptı.

Düğüne Hizmet-iş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Amasya Hizmet-İş Şube Başkanı İsmâil Pazar, Hizmet-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu başta olmak üzere çok sayıda davetli de katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)