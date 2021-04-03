Ecel yaya geçidinde yakaladı

Kaza, merkez İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışı evine gitmek için servisten inen Arif Şirin, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde yanan kırmızı ışıkta beklemeye başladı. O esnada Mehmet D. yönetimindeki 05 AB 995 plakalı otomobil ile Kerem G. yönetimindeki 19 BG 615 plakalı otomobil Tuzcular kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, yaya yolunda bekleyen Arif Şirin'e çarptı.

İlk müdahale olay yerinden geçen sağlık görevlileri yaptı

Çarpmanın etkisiyle Şirin metrelerce savruldu. Talihsiz gence ilk müdahaleyi yoldan geçen 112 Acil Servis ekibi saniyeler içerisinde yaptı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şirin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.