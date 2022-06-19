Ece Mumay’la güzelliğe açılış

Çorum’a 5 yıldır hizmet verdiklerini, bu kez çok daha rahat ve ferah bir ortamda, en ileri teknolojik cihazlarla ve en kaliteli ürünlerle hizmetlerini sürdüreceklerini ifade eden Melisa Gürlek Özer, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Akademi bölümü ile de meslektaşlar yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatırken, “Özellikle lazer cihazımız üç dalga boyuna sahip bölgedeki tek cihaz. Çorum’un, bölgede ‘güzellik’ denilince ilk akla gelecek yer olacağına inanıyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

