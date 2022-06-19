Ece Mumay’la güzelliğe açılış
Melisa Gürlek Özer’in sahibi olduğu A Plus Güzellik ve Akademi, 24 Haziran günü saat 14.00’de, Bahçelievler 1. Sokak’taki bin metrekarelik yeni yerinde, ünlü pop sanatçısı Ece Mumay’la kapılarını Çorumlulara açacak.
Güncel 19.06.2022, 17:55
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Çorum’a 5 yıldır hizmet verdiklerini, bu kez çok daha rahat ve ferah bir ortamda, en ileri teknolojik cihazlarla ve en kaliteli ürünlerle hizmetlerini sürdüreceklerini ifade eden Melisa Gürlek Özer, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Akademi bölümü ile de meslektaşlar yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatırken, “Özellikle lazer cihazımız üç dalga boyuna sahip bölgedeki tek cihaz. Çorum’un, bölgede ‘güzellik’ denilince ilk akla gelecek yer olacağına inanıyorum” dedi.
(Aliye ÖNCEL)
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