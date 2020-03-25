Ece Holding'den sıkı koronavirüs tedbirleri

Ece bünyesindeki üretim tesisleri ve idari binalara gelen tüm personel, işgören ve misafirlerin vücut ısısı araçlarından inmeden özel koruyucu kıyafetler giymiş uzman ekip tarafından ateş ölçerlerle kontrol edilerek vücut ısılarının 37.5 derecenin üstünde olup olmadığı kontrol ediliyor. Ateş ölçümleri normal değerlerde olan çalışan ve ziyaretçiler özel olarak hazırlanan dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek tesislere alınıyor. Salgın tedbirlerinden itibaren şu ana kadar yüksek ateş vakasına rastlanmadı. Olası durumda yetkili sağlık birimlerine bildirim yapılması alınan tedbirlerin başında geliyor.

Koronavirüs Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada; temaslı kapı sistemlerinin otomatik kapı sistemleri ile değiştirerek temas ile bulaşımın önüne geçilmesinin hedeflendiği, yemekhanelerde yemeklerin tek kullanımlık steril tabldotlar ile servis edilmesi, fabrika üretim alanları, ofis ve kafeteryalarda dezenfektan ve el yıkama imkanlarının arttırılması, soyunma odalarının ve idari kısımların her gün dezenfekte edilmesi, yemek menüsüne bağışıklık sistemini güçlendiren ek gıdalar eklenmesi, yemekhanede 4 kişilik masalara maksimum 2 kişinin oturtulması, servis araçlarına her servis sonrası sterilizasyon yapılması ve kapasitesinin yarısı kadar personel taşıması tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Ayrıca kamu tarafından belirlenen risk grubunda yer alan tüm çalışanlara izin verilerek, risk grubunda yer almayan bazı idari çalışanlara da evde çalışma imkânı sunulduğu belirtildi. (Haber Merkezi)