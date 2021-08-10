Ece Holding Çorum’a iki fabrika daha açıyor

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Ece Banyo yanında inşaatı başlayan entegre tesis, yaklaşık 6 dönüm kapalı alan üzerine kuruluyor. Ece Holding ayrıca yine Organize Sanayi Bölgesi Ahlatcı Rafineri civarında makine ve plastik grubu üzerine ayrı bir fabrika inşaatı daha yapıyor.

DUŞ TEKNESİ İMAL EDECEK

ISV Saniter Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. adıyla kurulan yeni şirket, Ece Holding iştiraki olarak ihracata yönelik ilk kez Duş Teknesi imalatı yapacak. Firma yaptığı duyuruda, yeni fabrikada görev yaparak ülkenin en önemli milli konusu olan ihracat artışına hizmet verecek yönetim ve üretim departmanları için takım arkadaşları aradığını belirtti.



(Volkan SINAYUÇ)

