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Ece Banyo’yu gezdiler
Pınar Tasarım Teknoloji ve İnovasyon Koleji, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ece Banyo’nun üretim tesislerine eğitim gezisi düzenledi.
Güncel 02.03.2022, 19:49
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Pınar İnovasyon Koleji Eğitim Koordinatörü Onur Yazgan, “Çorum’un adını dünyaya duyurmuş böyle yerli fabrikalarımıza, yenilikçi düşünebilen, çalışkan, ülkesine hizmet eden mühendisler yetiştirmek bizim görevimizdir” diyerek, bu tip inovatif düşünen şirketlerle iş-eğitim birlikteliğini devam ettireceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
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