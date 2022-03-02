Ece Banyo’yu gezdiler

Pınar İnovasyon Koleji Eğitim Koordinatörü Onur Yazgan, “Çorum’un adını dünyaya duyurmuş böyle yerli fabrikalarımıza, yenilikçi düşünebilen, çalışkan, ülkesine hizmet eden mühendisler yetiştirmek bizim görevimizdir” diyerek, bu tip inovatif düşünen şirketlerle iş-eğitim birlikteliğini devam ettireceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

