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“Ecdadın izlerini dostlukla taçlandırdık”

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ ziyaretini tamamladı. Ecdadın izlerinin halen görüldüğünü ve Türkiye’ye duyulan muhabbeti ziyaret boyunca fazlasıyla hissettiklerini aktaran Kavuncu, “Ecdadımızın yıllar önce attığı medeniyet temelleri, her iki ülkenin vatandaşlarının gönlündeki dostluklarla varlığını sürdürüyor. Ziyaretimizde karşılaştığımız üst düzey ilgi ve alaka ile dostluk ve kardeşliğimiz taçlandı.” dedi.

“Ecdadın izlerini dostlukla taçlandırdık”

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ ziyaretini tamamladı. Ecdadın izlerinin halen görüldüğünü ve Türkiye’ye duyulan muhabbeti ziyaret boyunca fazlasıyla hissettiklerini aktaran Kavuncu, “Ecdadımızın yıllar önce attığı medeniyet temelleri, her iki ülkenin vatandaşlarının gönlündeki dostluklarla varlığını sürdürüyor. Ziyaretimizde karşılaştığımız üst düzey ilgi ve alaka ile dostluk ve kardeşliğimiz taçlandı.” dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 20:30
“Ecdadın izlerini dostlukla taçlandırdık”

Karadağ Meclis Başkanlığı, Karadağ Meclisi Karadağ Türkiye Dostluk Gurubu, Politika Komisyonu, Ekonomi ve Tarım Bakanı, İnsan Hakları Bakanı, Ulcin Belediye Başkanı başta olmak üzere pek çok resmi kurumu ziyaret ederek toplantılar düzenleyen TBMM Heyeti, 4 günlük bu ziyareti kapsamında bölgede bulunan ecdat yadigârı eserleri ziyaret ederek inceledi.

Kavuncu, ziyarete katılan AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerine her iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek adına yaptıkları katkılar için teşekkür ederken, Büyükelçi ve TİKA temsilcileri ve çalışanlarına da teşekkür etti.

“Çok üst düzeyde karşılandık. Temaslarda bulunduğumuz tüm kurumların Türkiye’ye karşı ilgi ve muhabbeti olağanüstü bir düzeydeydi. Tarihi bağlarımızla kurulan gönül köprülerini daha da sağlamlaştırarak, bugüne ve yarına dair ilişkilerimizi artıracak olmanın heyecanını yaşadık.” diyen AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ’ın hem yatırım açısından hem de turistik ve kültürel geziler açısından doğru bir tercih olacağını dile getirdi.

Türk firmaların yoğun olarak yer aldığı Karadağ’ın tarihi olduğu kadar doğal güzellikleriyle de cazibe merkezi konumunda olduğunun altını çizen Kavuncu, Türkiye’ye karşı gösterilen sevgi ve heyetlerine gösterilen ilgi nedeniyle tüm Karadağ yöneticilerine teşekkür ettiğini vurguladı.

(Haber Merkezi)

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