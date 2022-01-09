Ebru Doğan Genel merkeze aday

Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Saymanı Ebru Doğan Koparan yönetimden istifa ettiğini açıkladı.

Ebru Doğan Koparan, 23 Ocak tarihinde yapılacak olan kongrede Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Canan Ceylan’ın yönetimi ile birlikte Kadın Kolları Genel Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu adayı olduğunu belirtti. (Haber Merkezi)

