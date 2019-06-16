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Ebeveynler çocuklarından daha çok internette vakit harcıyor

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, internette vakit geçiren ebeveyn oranı yüzde 52 olurken, gençlerde bu rakam yüzde 39 olarak belirlendi.

Ebeveynler çocuklarından daha çok internette vakit harcıyor

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, internette vakit geçiren ebeveyn oranı yüzde 52 olurken, gençlerde bu rakam yüzde 39 olarak belirlendi.

16 Haziran 2019 Pazar 18:56
Ebeveynler çocuklarından daha çok internette vakit harcıyor

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, internette vakit geçirme oranlarını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Common Sense verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, internette vakit geçiren ebeveyn oranı yüzde 52 oldu. Bu ortalama ile ebeveynlerin gençleri gerisinde bıraktığı görülürken, internette vakit geçiren gençlerin oranı yüzde 39 olarak belirlendi. Araştırma 2016 yılı ile kıyasladığında ise 3 yıl önce internette vakit geçiren ebeveyn oranı yüzde 29 iken 2019 yılında büyük artış yaşanması dikkat çekti. Buna karşın 2016 yılında internette zaman geçiren gençlerin oranı yüzde 61 iken şu an yüzde 39’a düştüğü görüldü. Araştırma sadece 2 Şubat ile 1 Mart arasını kapsarken, bin aile ve onların çocukları baz alınarak hazırlandı.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında internet başlığı altında 91 bin 934 haber çıkışı tespit edildi. 2019 yılı başından bugüne ise 92 bin 896 haber yansıması görülürken, sadece internet kullanımıyla alakalı 2 bin 2880 haber adedi olduğu kaydedildi.(Haber Merkezi)

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