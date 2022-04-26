“Ebelere hak ettikleri değer verilmelidir” 

21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Saatci, “Kalkınmışlık göstergeleri arasında ilk sıralarda yer alan ana ölüm oranı, bebek ölüm oranı, 5 yaş altı ölüm oranı ve kızamık sıklığının azaltılmasında ebeler birinci derecede öneme sahiptirler. Oysa bugün gelinen noktada bu alanda elde edilen başarı dahi hizmetin asıl sahiplerine mal edilememektedir” dedi.

Ebelerin mevzuattan kaynaklanan sıkıntılarına da değinen Saatci, “Ebeler, Sağlık Bakanlığı'nın en önemli hizmet kadrolarından birisi olmasına rağmen çağın gerekleriyle donatılmış bir kanuna sahip değildirler. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ebelerin, görev tanımlamalarının olmaması, sorumluluk ve yetkilerinin kısıtlı olması, karşı karşıya oldukları önemli sorunlardır. Bunun yanı sıra birçok ebe; hemşirelik başta olmak üzere öğretmenlik, mühendislik, hukuk hatta tıp fakültesi okuyup bu işten ayrılabilmenin yollarını aramıştır. Hâlihazırda okul bitirmiş ve bir fırsatta meslek değiştirme hazırlığı içinde olan ancak, yeterlilik sınavı, kadrosuzluk vs nedenlerle bu süreci ötelenen birçok kişinin olduğu bilinmektedir. 2007 yılında çıkarılan Hemşirelik Yasası sonrasında yaklaşık 10 bin ebenin "hemşirelik yetki belgesi" almak üzere Sağlık Bakanlığına başvurması da buradaki sıkıntının büyüklüğüne ışık tutmaktadır. Bu noktada var olan sorunlara, kalıcı çözüm üretebilmek için; ebelik mesleğinin görev tanımlarının yapılması, yetkilerinin yasaya dayandırılması, sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.” (Haber Merkezi)

