“Ebeler kutsal bir görevi icra etmektedir” 

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Hz. Muhammed’in “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözünü doğrularcasına doğumhaneye giren sıradan bir kadını, dünyanın en kutsal duygularından biri olan ‘annelik’ duygusuna kavuşturan ebelerin, anne ve çocuk sağlığı açısından üstlendikleri sorumluluk nedeniyle de kutsal bir görev icra ettiğini bildirdi.

21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Saatcı, “Ağır çalışma koşulları altında görevlerini yerine getirmeye çalışan ebelerimiz, sağlık sistemimizin önemli unsurlarından olmasına ve ülkemizdeki tarihi geçmişine rağmen, ne yazık ki hala hak ettikleri değeri görememektedirler. Kalkınmışlık göstergeleri arasında ilk sıralarda yer alan ana ölüm oranı, bebek ölüm oranı, 5 yaş altı ölüm oranı ve kızamık sıklığının azaltılmasında ebeler birinci derecede öneme sahiptirler. Oysa bu gün gelinen noktada bu alanda elde edilen başarı dahi hizmetin asıl sahiplerine mal edilememektedir” dedi.

Ebelerin mevzuattan kaynaklanan sıkıntılarına da değinen Saatcı, “Kendi mesleğine ek olarak hemşirelik görevi de icra eden ebeler, Sağlık Bakanlığı'nın en önemli hizmet kadrolarından birisi olmasına rağmen çağın gerekleriyle donatılmış bir kanuna sahip değildirler. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ebelerin, görev tanımlamalarının olmaması, sorumluluk ve yetkilerinin kısıtlı olması, idari birimlerin hiçbir alanında görev alamamaları, karşı karşıya oldukları önemli sorunlardır. Bunun yanı sıra birçok ebe; hemşirelik başta olmak üzere öğretmenlik, mühendislik, hukuk hatta tıp fakültesi okuyup bu işten ayrılabilmenin yollarını aramıştır. Hâlihazırda okul bitirmiş ve bir fırsatta meslek değiştirme hazırlığı içinde olan ancak, yeterlilik sınavı, kadrosuzluk vs. nedenlerle bu süreci ötelenen birçok kişinin olduğu bilinmektedir. 2007 yılında çıkarılan Hemşirelik Yasası sonrasında yaklaşık 10 bin ebenin "hemşirelik yetki belgesi" almak üzere Sağlık Bakanlığına başvurması da buradaki sıkıntının büyüklüğüne ışık tutmaktadır. Bu noktada var olan sorunlara, kalıcı çözüm üretebilmek için; ebelik mesleğinin görev tanımlarının yapılması, yetkilerinin yasaya dayandırılması, sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Ebelik mesleğinin çağdaş, mesleğin önemine ve gerekliliğine uygun tanımı yapılmalı, ebelerin görev yetki ve sorumlulukları belirtilmelidir. Mevcut çağın gereklerini karşılamayan ve anayasanın eşitlik ilkesine uymayan, aynı eğitim seviyesine sahip birçok meslek grubundan daha alt ve hatta haksız uygulamalara maruz kalınmasına neden olan mevcut yasadan daha çağdaş ve eşitlik sağlayacak bir Ebelik Yasası çıkmalıdır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)