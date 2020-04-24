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“Ebeler hak ettikleri değeri göremiyor”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, ağır çalışma koşulları altında görevlerini yerine getirmeye çalışan ebelerin, sağlık sisteminin önemli unsurlarından olmasına ve ülkedeki tarihi geçmişine rağmen, ne yazık ki hala hak ettikleri değeri göremediklerini dile getirdi. Kalkınmışlık göstergeleri arasında ilk sıralarda yer alan ana ölüm oranı, bebek ölüm oranı, 5 yaş altı ölüm oranı ve kızamık sıklığının azaltılmasında ebelerin birinci derecede öneme sahip olduğunu vurgulayan Saatcı, bu gün gelinen noktada bu alanda elde edilen başarının bile hizmetin asıl sahiplerine mal edilemediğini kaydetti.

24 Nisan 2020 Cuma 18:47
“Ebeler hak ettikleri değeri göremiyor”

Ebelerin mevzuattan kaynaklanan sıkıntılarına da değinen Saatcı, “Kendi mesleğine ek olarak hemşirelik görevi de icra eden ebeler, Sağlık Bakanlığı'nın en önemli hizmet kadrolarından birisi olmasına rağmen çağın gerekleriyle donatılmış bir kanuna sahip değildirler. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ebelerin, görev tanımlamalarının olmaması, sorumluluk ve yetkilerinin kısıtlı olması, idari birimlerin hiçbir alanında görev alamamaları, karşı karşıya oldukları önemli sorunlardır. Bunun yanı sıra birçok ebe; hemşirelik başta olmak üzere öğretmenlik, mühendislik, hukuk hatta tıp fakültesi okuyup bu işten ayrılabilmenin yollarını aramıştır. Hâlihazırda okul bitirmiş ve bir fırsatta meslek değiştirme hazırlığı içinde olan ancak, yeterlilik sınavı, kadrosuzluk vs. nedenlerle bu süreci ötelenen birçok kişinin olduğu bilinmektedir. 2007 yılında çıkarılan Hemşirelik Yasası sonrasında yaklaşık 10 bin ebenin "Hemşirelik yetki belgesi" almak üzere Sağlık Bakanlığına başvurması da buradaki sıkıntının büyüklüğüne ışık tutmaktadır” şeklinde ifadede bulundu.

Var olan sorunlara, kalıcı çözüm üretebilmek için; ebelik mesleğinin görev tanımlarının yapılması, yetkilerinin yasaya dayandırılması, sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesi gerektiğini dikkat çeken Saatcı, ebelik mesleğinin çağdaş, mesleğin önemine ve gerekliliğine uygun tanımının yapılması, ebelerin görev yetki ve sorumluluklarının belirtilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Mevcut çağın gereklerini karşılamayan ve anayasanın eşitlik ilkesine uymayan, aynı eğitim seviyesine sahip birçok meslek grubundan daha alt ve hatta haksız uygulamalara maruz kalınmasına neden olan mevcut yasadan daha çağdaş ve eşitlik sağlayacak bir Ebelik Yasası çıkmalıdır” diyen Saatcı, Sağlık-Sen olarak, onca soruna ve olumsuz koşullara rağmen görevlerini büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve şevkle yapan tüm ebelere teşekkür ettiklerini, ebelerin mesleki sorunlarının çözümü noktasında kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

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