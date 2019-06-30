Ebabil kuşu İskilip’e indi!

Habeşistan yönetimindeki Yemen’in Genel Valisi Ebrehe, fil ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelir. Tarih, takriben 570 yılı, yani Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumundan kısa bir süre öncesidir. Ebabil kuşları, gagalarıyla ve ayaklarıyla attıkları taşlaşmış çamurlarla, Ebrehe’nin ordusunu bozguna uğratırlar ve Kâbe’nin yıkımını engellerler.

Ebabil, saksağangiller familyasından, 16-17 cm. boyunda, kent çevrelerinde ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Türkiye’de ilkbaharda görülür, sonbaharda da güneye göç ederler.

Ebabil, 20-25 yıl yaşayan, geceleri gören, gece-gündüz uçup yere hiç inmeyen, uçarken uyuyabilen bir kuş olarak tanımlanıyor. Yalnız üreme dönemlerinde yere iniyor. Dolayısıyla, yerde nadiren görülüyor.

İşte bu esrarengiz türün bir örneği, geçtiğimiz Salı günü İskilip ilçe merkezinde çocuklar tarafından bulundu. Esnaf tarafından korumaya alınan kuş, 4 gün boyunca etle beslendi. Ancak, sağlığında bozulma belirtileri görülünce, Cumartesi günü doğaya salındı.

Geride de hayvansever İskiliplilerin “ebabil” anıları kaldı. (Haber Merkezi)