Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96485
ALTIN
262.496
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.2076
EURO
6.5832

Ebabil kuşu İskilip’e indi!

Ebabil, Fil Suresi’nde adı geçen, Kâbe’nin yıkımını önlemek suretiyle İslamiyet’e büyük hizmet etmiş bir kuş.

Ebabil kuşu İskilip’e indi!

Ebabil, Fil Suresi’nde adı geçen, Kâbe’nin yıkımını önlemek suretiyle İslamiyet’e büyük hizmet etmiş bir kuş.

30 Haziran 2019 Pazar 21:40
Ebabil kuşu İskilip’e indi!

Habeşistan yönetimindeki Yemen’in Genel Valisi Ebrehe, fil ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelir. Tarih, takriben 570 yılı, yani Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumundan kısa bir süre öncesidir. Ebabil kuşları, gagalarıyla ve ayaklarıyla attıkları taşlaşmış çamurlarla, Ebrehe’nin ordusunu bozguna uğratırlar ve Kâbe’nin yıkımını engellerler.

Ebabil, saksağangiller familyasından, 16-17 cm. boyunda, kent çevrelerinde ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Türkiye’de ilkbaharda görülür, sonbaharda da güneye göç ederler.

Ebabil, 20-25 yıl yaşayan, geceleri gören, gece-gündüz uçup yere hiç inmeyen, uçarken uyuyabilen bir kuş olarak tanımlanıyor. Yalnız üreme dönemlerinde yere iniyor. Dolayısıyla, yerde nadiren görülüyor.

İşte bu esrarengiz türün bir örneği, geçtiğimiz Salı günü İskilip ilçe merkezinde çocuklar tarafından bulundu. Esnaf tarafından korumaya alınan kuş, 4 gün boyunca etle beslendi. Ancak, sağlığında bozulma belirtileri görülünce, Cumartesi günü doğaya salındı.

Geride de hayvansever İskiliplilerin “ebabil” anıları kaldı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Herkese refah sağlamak için yola çıktık”
“Herkese refah sağlamak için yola çıktık”
Ünal Gevşek babasını kaybetti
Ünal Gevşek babasını kaybetti
Emine Kaynar defnedildi
Emine Kaynar defnedildi
Osmanlı Arşivi Uzmanı Şakir Duran vefat etti
Osmanlı Arşivi Uzmanı Şakir Duran vefat etti
“Suçlular bulunup yargılanmalı”
“Suçlular bulunup yargılanmalı”
Organları ile üç hastaya umut oldu
Organları ile üç hastaya umut oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim