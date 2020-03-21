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EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na girişte internet altyapısında test çalışmaları yapıldığı için sorunlar olabildiğini belirterek, "Şifre almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." dedi.

EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na girişte internet altyapısında test çalışmaları yapıldığı için sorunlar olabildiğini belirterek, "Şifre almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." dedi.

21 Mart 2020 Cumartesi 19:38
EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Selçuk'un uzaktan eğitim süreciyle ilgili Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre Bakan Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını ifade etti. Selçuk, bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini söyledi.

Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığına işaret eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." açıklamasını yaptı.

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