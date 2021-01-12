EBA erişimi olmayan öğrencilere kitap

Beceri temelli testler, LGS Çalışma kitabı sayısal ve sözel, tekrar testleri ve Mesleki Eğitim tekrar Testleri olmak üzere toplamda 12 bin 464 kitabın okullara ulaşımının sağlandığı ve okullardan da öğrencilere ulaştırılacağı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yaptığı açıklamada; “Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yüzünden zorunlu olarak ilimizde yüz bine yakın öğrenci uzaktan eğitim sürecine girdi. Dijital platformlara taşınan eğitim sürecinde pek çok öğrencimiz internet erişimine ve teknolojiye ulaşmakta güçlük çekiyor. Kiminin bilgisayarı yok ya da bulundukları kırsal bölgelerde internet çekmiyor.

Elbette hiçbir tedbir yüz yüze eğitimin karşılığı olamaz. Ancak çocukların öğrenme sürecine olan motivasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, müdürlüğümüz nezdinde tüm tedbirlerimizi alarak planlamaları hayata geçiriyoruz. Kitaplardaki soruların yazımında emeği geçen ilimiz Ölçme ve Değerlendirme personellerimize ve diğer 80 ildeki personele bu emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)