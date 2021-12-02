e Twinning ödülü aldılar

Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda organize edilen, salgın tedbirlerine uygun törene İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürü Ahmet Çaylak, Tesis Müdürü Murat Yavan, il ve ilçe okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, e Twinning şarkıları ve ödül alanların yer aldığı videolarla ile devam etti.

Programda konuşan eTwinning Çorum İl Koordinatörü Yelda Kılıçarslan, “2019-2020 eğitim öğretim yılı e twinning kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmen ve idarecilerimizin heyecanı ve mutluluğunu paylaşmak için bir aradayız. Bugün ödül alıp markalaşan okul yöneticileri, okullar ve öğretmenlerimiz öğretmenlerimiz, hem nicelik hem nitelik anlamında sergiledikleri örnek çalışmalarla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlere çok büyük bir heyecan ve onuru yaşatmıştır” dedi.



Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kodek ise; “Öğretmenlerimiz nitelikli ve nicelikli projeler ortaya koyuyorlar. Sergiledikleri örnek çalışmalarla 104 Ulusal Kalite Etiketi ve 38 Avrupa Kalite Etiketi alarak 142 öğretmenimiz ödül alırken 6 okulumuz eTwinning Okulu olarak, 35 okulumuz da okul levhası alarak fark yaratmıştır” ifadelerine yer verdi.

Ödül kazanan okul müdürlerini ve öğretmenleri kutlayan Abdullah Kodek, “2020-2021 eğitim öğretim yılında ilimizden birçok öğretmenimiz, eTwinning ile tanışmış ve projeler uygulamıştır ve bu sayımızı hızla artırmaya devam edeceğiz. Eğitime alternatif bir bakış açısı getiren, eğitimi geliştirmeye gönüllü ve kararlı eğitimcilerimizle daha çok başarılara imza atacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından ilimizde Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ile kurum idarecilerine ödülleri Kodek ve beraberindeki Milli Eğitim yöneticileri tarafından dağıtıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

