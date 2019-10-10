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e Twinning ödülleri dağıtıldı

Çorum’da Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yapancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen e Twinning faaliyetleri uyarınca ödüller dağıtıldı.

e Twinning ödülleri dağıtıldı

Çorum’da Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yapancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen e Twinning faaliyetleri uyarınca ödüller dağıtıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:20
e Twinning ödülleri dağıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e Twinning ödül töreni düzenlendi. Bu kapsamda e Twinning’de başarılı çalışmalarından dolayı ilimizden iki okula e Twinning Paketi, 13 okula Avrupa/Ulusal Kalite Etiketi Levhası ödülü almaya hak kazandığı belirtildi.

Ayrıca 14 öğretmen ise 2018 yılında gerçekleştirdikleri e Twinning projelerinde göstermiş oldukları başarı nedeniyle Ulusal/Avrupa Kalite Etiketi Sertifikalarını almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, düzenlenen törende ödül almaya hak kazanan okul yöneticileri ve öğretmenleri tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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