e Twinning ödülleri dağıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e Twinning ödül töreni düzenlendi. Bu kapsamda e Twinning’de başarılı çalışmalarından dolayı ilimizden iki okula e Twinning Paketi, 13 okula Avrupa/Ulusal Kalite Etiketi Levhası ödülü almaya hak kazandığı belirtildi.

Ayrıca 14 öğretmen ise 2018 yılında gerçekleştirdikleri e Twinning projelerinde göstermiş oldukları başarı nedeniyle Ulusal/Avrupa Kalite Etiketi Sertifikalarını almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, düzenlenen törende ödül almaya hak kazanan okul yöneticileri ve öğretmenleri tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)