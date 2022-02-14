E-reçete ve raporda yeni dönem
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzaktan sağlık hizmetinin başlayacağını duyurarak, “Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak” görüşüne yer verdi.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.
Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak." USH hayırlı olsun”
(AA)
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