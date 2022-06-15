DYP’de Ali Osman Keskin Merkez İlçe Başkanı atandı

Bilindiği gibi Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli, eski Demokratik Sol Parti yöneticilerinden Hacer Yalkan'ın eşi olan ve özellikle ilimizdeki Beşiktaşlılar tarafından yakından tanınan Bekir Yalkan, Nisan ayı içinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz tarafından İl Başkanlığı’na atanmıştı.

DYP Çorum İl Başkanı Bekir Yalkan partinin teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Ali Osman Keskin’in Merkez İlçe Başkanlığı görevine atandığını duyurdu. Yalkan, İl ve Merkez İlçe Teşkilatı’nın da kısa sürede Genel Merkez onayına sunulacağını duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

