DYP Gençlik Kolları’na Çorumlu Genel Başkan 

DYP Gençlik Kolları Genel Başkanı Murat Aşkın ilk ziyaretini de memleketine yaptı. DYP İl Başkanı Bekir Yalkan’ı ziyaret eden Murat Aşkın, kendisinde bir süre gençliğe yönelik çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında bir değerlendirmede bulunan DYP İl Başkanı Bekir Yalkan, Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı görevine seçilen hemşehrimiz Murat Aşkın’ı tebrik ederek görevinde başarı dileklerini iletti.

DYP Gençlik Kolları’nın Murat Aşkın ile bir ivme kazanacağına inandığını dile getiren Bekir Yalkan, “Gençlik Kolları Genel Başkanımız Murat Aşkın’ın Çorumlu olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Çorum gençliğinin kendisiyle beraber olacağına inanıyorum. Türkiye’deki tüm gençler için hayırlı çalışmalar yapacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

DYP Gençlik Kolları Genel Başkanı Aşgın da Çorum için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirterek Genel Başkanları Av. Çetin Özaçıkgöz önderliğinde önümüzdeki seçimlerde DYP’nin ülke genelinde milletten gereken desteği alacağını, Çorum’da da DYP’ye desteğin bir kez daha güçlü şekilde olacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)

