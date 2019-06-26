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“Duygular sanat eserine dönüşüyor”

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

“Duygular sanat eserine dönüşüyor”

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:14
“Duygular sanat eserine dönüşüyor”

Açılış konuşmasını yapan kadın Kültür Merkezi Genel Koordinatörü Hanife Nuran Hakyemez, bu yılı “Emeğin sanata dönüştüğü yıl” olarak nitelendirirken, “Çorum’da yaşayan tüm kadınları bu huzurlu ortama bizlerle olmaya davet ediyoruz. Hayatın içindeki bütün duyguların sanat eserlerine dönüştüğü anlara şahit olmak için bu gün bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Ardından söz alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Mahallesi Sülüklü mevkiinde “muhteşem” olarak nitelendirdiği kadın kültür merkezi yaptıklarını ve en kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verirken, “Bahçelievler tarafındaki merkezimizde kurslarımız en güzel şekilde verilsin diye bütün hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Gülabibey Mahallesi’ndekini de açmak üzereyiz. Yaz tatilinin bitişiyle hizmete sunmak için sabırsızlanıyoruz. Kadının elinin değdiği her yerde güzellik oluyor. Erkekler olarak sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bir an önce yemek kurslarında yaptıklarınızı yemek istiyoruz” ifadelerini kulandı.

Programın devamında Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi katılımcıları tarafından tasarlanıp dikilen kıyafetlerin defilesi yapıldı. Çok beğenilen defilenin ardından yapılan tablo, elişi ve benzeri ürünlerin sergisi gezildi ardından program son buldu.

(Esra ESEN)

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