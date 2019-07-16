Duygulandıran sergi

Sergiyi; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman da ilgiyle gezdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ve demokrasi şehitlerinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Sergiyi TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademisyenler ve çok sayıda davetli gezdi.

(Volkan SINAYUÇ)