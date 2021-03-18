Duygu yüklü Çanakkale programı

Bahçelievler Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Çanakkale Savaşlarını anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti.



Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Murat Öncül, “Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, atalarımızın yüzyıllar boyunca gösterdiği fedakârlıklar, kahramanlıklar ve olağanüstü gayretler sayesinde bizlere vatan oldu, yurt oldu. Onların bu duruşu sayesinde tarihimiz, dilimiz, gelenek ve göreneklerimiz nesiller boyunca kesintisiz olarak aktarıldı, bugünlere taşındı.

Bu korkusuzluğun ve cesaretin, tüm Mehmetçiklerin ruhlarıyla, gönülleriyle tek vücut olduğu, ölüm korkusu olmadan, bir saniye bile tereddüt etmeden öne atıldıkları, vatan toprağını tarihte ender rastlanacak bir özveriyle savundukları, bizleri bugünlere taşıyan bir ruhtur Çanakkale.

İşte bu bakış açısıyla tam 106 yıl önce Mehmetçiklerimizin korkusuzca sergiledikleri duruşu ön plana çıkararak, bizim için duran kalpleri yad etmek istedik. Onların kalpleri Çanakkale’de durmuş olsa da bizim için hala atıyor ve sonsuza dek atmaya devam edecek” dedi.

Garnizon Komutanlığı adına Personel Yüzbaşı Özkan Çırak ve Vali Mustafa Çiftçi’nin konuşmalarının ardından program, şiirlerin okunması ve “Hey Onbeşli” adlı kısa oyunun gösterimi ile sona erdi.

(Haber Merkezi)