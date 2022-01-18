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Duygu yüklü “baba” şiiri büyük ilgi çekti

Güncel 18.01.2022, 19:43 18.01.2022, 19:46
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Baba sevgisini ya da acısını anlatan nice şiirler, şarkılar, türküler var. Babasını kaybetmiş olanların içini “cız” ettiren…Babası henüz hayatta olanları ise, “Allah korusun” diye ürperten, duygulandıran…
Biliyorsunuz, ÇORUM HABER’in en çok okunan köşe yazarlarından İsmail Haboğlu, Çorum’un tanınmış, köklü bir ailesinden geliyor. Banka müdürlüğünden emekli olduğu Alanya’ya yerleşti, orada yaşıyor ve hemşehrilerine ÇORUM HABER’deki köşesinden sesleniyor, edebî ve fikrî yönden “muhteşem” yazılarıyla…
İsmail Haboğlu, aynı zamanda çok güzel şiir okuyor. Bazı şiir videolarını ÇORUM HABER’in sosyal medya kanallarından Çorumlu hemşehrileriyle de paylaşıyor. Haboğlu’nun seslendirdiği son şiir “Babama” ismini taşıyor. İstanbul’da yaşayan şair Funda Öner’e ait.
Haboğlu’nun bu videosunu, önceki akşam sosyal medya izleyicilerimizle paylaştık. Ve kısa süre içinde binlerce kişi tarafından görüntülendiğine, beğenildiğine tanık olduk. Şiir öylesine duygulu, öylesine derin ki…Ve İsmail Haboğlu, öylesine güzel okuyor ki…
Funda Öner’in 22 Aralık 2019 tarihinde kaybettiği babası Dr. Ünsal Öner, İsmail Haboğlu’nun dostu olduğu için şiir kendisine ulaşmış ve bu duygu yüklü şiiri, duygulu sesiyle okumaya karar vermiş. ÇORUM HABER okurları da, şair Funda Öner’i bu vesileyle tanımış oluyorlar. 

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FUNDA ÖNER KİMDİR?
Edebiyata ve özellikle şiire, TED Ankara Koleji sıralarında ilgi duymaya başladı. 
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, çeşitli şirketlerin pazarlama ve satış bölümlerinde çalıştı. 
Lise ve üniversite yıllarında yazdığı şiirlerden bazıları, o dönemin çeşitli dergilerinde yayımlandı. 
Uzunca bir ara verdikten sonra şiir yazmaya yeniden başladı. 2015 yılından itibaren sosyal medyada paylaştığı şiirleri bazı edebiyat sayfalarında, bazıları da edebiyat dergilerinde yayımlandı. 2016 yılında katıldığı Reşit Kara Şiir Yarışması’nda bir şiiri Jüri Özel Ödülü’nü aldı. 
“Çocukluk hayalim” diye belirttiği “Kızıl” isimli şiir kitabı 2018 yılında Tunç Yayıncılık’tan çıktı. 

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BABAMA...
Funda ÖNER 
Güneşin gözlerine rağmen, göğe asılı kalmış bulutlar üşüdü.
Yapraklar, tomurcuk güller, akasyanın dalına tünemiş bülbüller üşüdü.
Çimenin kokusu, denizin dalgası, bahçenin dumanı, arıların kanadı üşüdü.
Boyunlara dolanmış şallar, adaların üstünde martılar, ayvanın çiçeği, kirazın kırmızısı üşüdü.
Tabaktaki çorba, gözlerdeki fer, zeytinlere düşen çiy, yağmurun gözyaşı üşüdü.
Sen gidince,
Elinin kokusu sinmiş kehribar tespihin iri boncukları üşüdü.
Sustu kitapların içinde cümleler, boş kalan bulmaca kareleri üşüdü.
Kızıl gün batımları, ışıklı caddeler, arka sokaklar, sokaktaki danslar üşüdü.
Üstü çizik sıcak kestaneler, bonbon şekerleri, kahvenin telvesi, kadehlerde rakı, denizlerde balık üşüdü.
Bütün telaşlar, fıkralar, anılar, ardında kalan yıllar, parmak uçları üşüdü.
Oğullar, kızlar, 'evlat'lar, dostlar, sesler, nefesler üşüdü.
Fotoğraf çerçevelerinin içindeki hayata bakan bir kadının yüreği üşüdü. 

Soluğun durdu!
Kelimeler dilsiz kaldı
Güneş gözlerini kaçırdı, ay küstü
Cennet kucak açtı sana, 
Dünya üşüdü... 

yirmiikiaralıkikibinondokuz 
saatondörtonbeş
 

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